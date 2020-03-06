وزير البترول يبحث مع الشيوخ الأمريكي جهود تعميق شراكة دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع السيناتور تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجهود المصرية لتعميق الشراكة بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي لاسيما في ضوء الدور المحوري لمصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز في المنطقة.





جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية لواشنطن عاصمة الولايات المتحدة والتي يلتقي فيها بعدد من المسئولين الأمريكيين والشركات الأمريكية لبحث تعميق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة في ضوء الشراكة الاستراتيجية الحالية بين البلدين في هذا المجال وإطلاق أول حوار استراتيجي للطاقة بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي.





واستعرض المهندس طارق الملا خلال اللقاء الجهود والمبادرات المصرية خلال العام الماضي بالتعاون مع دول المنطقة لإقامة منتدي غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية تهدف إلي إقامة شراكات اقتصادية وتجارية ببن الدول لاستثمار ثرواتها الغازية المكتشفة والبني التحتية بشكل اقتصادي لصالح الشعوب فضلا عن استثمار اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة حيث أصبحت أحد العوامل الأساسية في ذلك.





كما استعرض الملا النموذج المصري الناجح في الإصلاح الاقتصادى وإجراء إصلاحات هيكلية لتجاوز التحديات ولتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرا في هذا الإطار إلي نموذج تطوير وتحديث صناعة البترول والغاز في مصر والذي تضمن إجراءات مهمة خلال السنوات الأربع الماضية أتت بثمارها وحققت نتائج إيجابية غير مسبوقة تمثلت في دخول مصر مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة مجددا كدولة مصدرة له فضلا عن إنجاز العديد من المشروعات والأنشطة الجديدة التي تمثل نقلة نوعية لمصر في هذا المجال.





وعلي جانب آخر اجتمع المهندس طارق الملا مع تشاد رانسون رئيس شركة رانسون الأمريكية للتفتيش الهندسي وتصنيع المعدات البترولية، حيث تم بحث رغبة الشركة فى العمل فى مصر والشراكة مع شركات قطاع البترول المصرى لتصنيع المعدات فى مصر، خاصة فى ضوء قصص النجاح التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية.





وأبدى الملا ترحيبه بالتعاون مع الشركة استنادا إلي إمكاناتها المتميزة خاصة في ظل التوجه الحالي لتعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية وتوطين صناعة المعدات والمهمات اللازمة لها بالاستعانة بخبرات عالمية متخصصة.