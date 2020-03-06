من الفيوم.."الهجرة" تطلق الملتقى الـ19 لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج





أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الملتقى التاسع عشر لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين المقيمين في الخارج؛ لقضاء إجازتهم في أرض الوطن، وذلك بمشاركة 52 شابا وفتاة من أبناء المصريين في كندا، في إطار دور الوزارة لتعزيز الانتماء والولاء لشباب مصر بالخارج وربطهم بالوطن والتوعية بأدوار المؤسسات الوطنية؛ حيث جاءت زيارة الفيوم بالتعاون مع وزارة البيئة، وتضمنت جولة في محمية وادي الريان التي تزخر بمناطق طبيعية متعددة مثل منطقة العيون والشلال ومناطق مراقبة الطيور.





توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتنسيقها لهذه الزيارة الرائعة، وما تم تقديمه من شرح وافٍ لما تتمتع به المحمية من جمال وحفاظ على التوازن البيئي وتجهيز مواد فيليمية تشرح ذلك.





وأوضحت وزيرة الهجرة أن "الملتقى هذه المرة يحمل طابعا خاصا؛ كونه يأتي بعد زيارات ناجحة إلى كندا، رأينا خلالها نماذج مصرية مشرفة في شتى المجالات، ورأينا الفخر في عيون أبنائنا ونحن نتحدث عن مصر، فجاء طلبهم أن تنظم لهم الوزارة زيارة لوطنهم، وهو ما نبدأه اليوم من محافظة الفيوم، انطلاقا إلى أماكن سياحية وثقافية ودينية وتراثية تزخر بها مصر عبر تاريخ الممتد إلى آلاف السنين، أصبحت قبلة للأديان وملتقى للحضارات.





وفي كلمتها للشباب، أكدت الوزيرة أن عليهم مهمة التعريف بجمال مصر وطبيعتها، مضيفة أنه منذ تلك اللحظة سيكون التحدث باللغة العربية وباللهجة المصرية؛ حتى يمكن التحدث مع الأهل والأصدقاء في مصر بنفس طريقتهم.





وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا الملتقى يعد الملتقى 19 من الملتقيات التي تنظمها الوزارة للشباب أبناء الجيلين الثاني ولثالث من أبناء المصريين بالخارج، على مدار 5 أعوام؛ حيث تم تنظيم 18 ملتقى لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج من دول أوروبية وكندا وأمريكا، لإطلاعهم على ما يحدث من مشروعات تنموية ونهضة حقيقية في مصر وربطهم بما يجري بالمنطقة، ليصبحوا على معرفة حقيقية بما يجري في مصر؛ حيث إن شبابنا في الخارج هم خير سفراء لمصر في الخارج، وقادرون على الرد على ما يدور من شائعات زائفة.





قالت وزيرة الهجرة إن اختيار محافظة الفيوم لانطلاق الملتقى التاسع عشر لأبناء المصريين بالخارج؛ جاء لما تحفل به من معالم سياحية ومناطق طبيعية مبهجة تشهد على حضارات عريقة، كا أن تلك الزيارة تحمل في طياتها أبلغ الرسائل والتي مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان والسلام.





وتابعت الوزيرة أن زيارة أبناء المصريين بالخارج لمحافظة الفيوم وجولة اليوم في محمية "وادي الريان" الطبيعية؛ يأتي وفقا للبروتوكول الثنائي بين وزارتي الهجرة والبيئة، من أجل تعريف هذه الأجيال الناشئة بما لدى بلدهم مصر من ثروات طبيعية هائلة. وفي ختام اليوم، قام الشباب بصحبة معالي الوزيرة، بزيارة قرية "تونس" بالفيوم التي تشتهر بالحرف اليدوية وصناعات الخزف المتميزة.





ومن المقرر أن يتضمن برنامج الملتقى الـ19 لشباب المصريين بالخارج أيضًا زيارات ميدانية إلى عدد من المواقع الهامة من بينها: مستشفى القوات المسلحة لزيارة مصابي العمليات في سيناء، ومستشفى الناس الخيري والمتحف المصري بالتحرير ووكالة الغوري.





وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت أنه سيتم إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتلقي رغبات الشباب المصري من الجيلين الثاني والثالث من مختلف دول العالم؛ للتسجيل والمشاركة في الملتقيات المقبلة التي ستنظمها الوزارة، وسيتم الإعلان عنه قريبًا.





وتدعو وزارة الهجرة الجاليات المصرية في الخارج، لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين ١٨و٣٥ عاما، وذلك من خلال بريدها الإلكتروني لاستقبال البيانات الشخصية لمن يرغب في مشاركة أبنائه في هذا البرنامج، متضمنة صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم بمصر، للعمل على توفيق التواريخ الأنسب للغالبية.