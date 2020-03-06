بجنيه واحد.. نوع مهمل من الأعشاب يقوى المناعة بسرعة غير متوقعة

نشرت الدكتورة يهام سوقية أستشاري التغذية موصوع عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول فوائد شاى الزعتر للجسم، والتى تعد من أهمها:





- احتواء شاي الزعتر على نسبة كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة تجعله مهمًا لتعزيز جهاز المناعة، و بالتالي يساعد على تخفيف أعراض البرد والأنفلونزا بسرعة لان فيتامين C يمكن أن يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.





- في حين أن مضادات الأكسدة القوية مثل الثيمول و apigenin تساعد في تخفيف الإجهاد التأكسدي من خلال تحييد الجذور الحرة التي ينتجها الجسم، كما أن الخصائص الطبيعية المضادة للبكتيريا والمطهرة لهذا الشاي سوف تساعد أيضًا في القضاء على العدوى ومسببات الأمراض.





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