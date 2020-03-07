فيديو جراف.. هكذا أثر فيروس كورونا على الرياضة العالمية

تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد- 19) وسرعة انتشاره في أكثر من بلد حول العالم، خطر لا يهدد الأرواح فقط، بل يؤثر على تاريخ الدول وتوقف نشاطاتها المعتادة، وتعدمن أبرز المجالات التي تأثرت بفيروس كورونا، خاصة أن الفيروس شن حربا جديدا تهدد الحدث الأضخم لعام 2020 وهيليغير خريطة الرياضات حول العالم.

رغم انتظار العالموالتي تتكرر كل 4 أعوام، إلا أن خطر فيروس كورونا يهددها هذا العام بعدم إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث قال ديك بوند، عضو باللجنة الأولمبية الدولية، إنه في حالة استمرار انتشار الفيروس حتى شهر مايو القادم فسيتم إلغاء الأولمبياد.