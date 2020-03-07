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فيديو جراف

فيديو جراف.. هكذا أثر فيروس كورونا على الرياضة العالمية

السبت 07/مارس/2020 - 09:00 ص
كورونا
كورونا
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أماني إبراهيم - إعداد: ايمان عبداللطيف
تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد- 19) وسرعة انتشاره في أكثر من بلد حول العالم، خطر لا يهدد الأرواح فقط، بل يؤثر على تاريخ الدول وتوقف نشاطاتها المعتادة، وتعد الرياضة من أبرز المجالات التي تأثرت بفيروس كورونا، خاصة أن الفيروس شن حربا جديدا تهدد الحدث الأضخم لعام 2020 وهي أولمبياد طوكيو ليغير خريطة الرياضات حول العالم.

رغم انتظار العالم لأولمبياد 2020 والتي تتكرر كل 4 أعوام، إلا أن خطر فيروس كورونا يهددها هذا العام بعدم إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث قال ديك بوند، عضو باللجنة الأولمبية الدولية، إنه في حالة استمرار انتشار الفيروس حتى شهر مايو القادم فسيتم إلغاء الأولمبياد.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى.
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