وزير الداخلية التونسي: العبوة المستعملة في العملية الإرهابية تقليدية الصنع

قال وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، إن الإرهابيين استخدموا عبوة ناسفة تقليدية الصنع في العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بتونس العاصمة اليوم /الجمعة/ وأسفرت عن استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن ومواطنة.



وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، بمقر الوزارة أن حالة المصابين مستقرة ولا تنبئ بخطورة، مشيرا إلى أن الملازم أول "توفيق محمد الميساوي" شهيد العملية (52 عاما) كان ضابطا بالإدارة العامة لوحدات التدخل.



ولفت إلى أن العملية الإرهابية استهدفت قوات أمنية كانت تؤمن الطريق العام، مؤكدا أن الأبحاث جارية بشأن كشف هوية الإرهابيين الاثنين.