العامري فاروق يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع الخطيب





وكتب العامري فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: " الأهلي على قلب رجل واحد.. الخبر الوحيد الذى إنتظره غدًا هو فوز النادي الأهلي ، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن".





وأضاف العامري فاروق :" أى شائعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه !، لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي المصري".





واتم:" الأهلى على قلب رجل واحد؛ واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته".





ومن جانبه كشف المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي ، حقيقة وجود صراع وخلاف بين العامري فاروق ، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، و محمود الخطيب ، رئيس القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.





وقال القيعي في برنامج ملك وكتابة ، ان هذا الحديث عار تماما من الصحة ، وان الاهلي على قلب رجل واحد ، وان الحديث عن أزمة بين الخطيب والعامرى ، بشأن استمرار سيد عبدالحفيظ فى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ، غير صحيح على الإطلاق.





وأضاف القيعي، ان مجلس الاهلي مفوض الخطيب في اي قرار خاص بملف الكرة ، متسائلا : كيف يكون هناك خلاف على أمر تم تفويض رئيس النادي فيه.



