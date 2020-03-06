العامري فاروق يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع الخطيب

كشف العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة خلافه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، في الأزمة الدائرة بينهما خلال الفترة الماضية.
وكتب العامري فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الأهلي على قلب رجل واحد.. الخبر الوحيد الذى إنتظره غدًا هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن".
وأضاف العامري فاروق:" أى شائعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه !، لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي المصري".
واتم:" الأهلى على قلب رجل واحد؛ واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته".
ومن جانبه كشف المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي ، حقيقة وجود صراع وخلاف بين العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.
وقال القيعي في برنامج ملك وكتابة ، ان هذا الحديث عار تماما من الصحة ، وان الاهلي على قلب رجل واحد ، وان الحديث عن أزمة بين الخطيب والعامرى ، بشأن استمرار سيد عبدالحفيظ فى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ، غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف القيعي، ان مجلس الاهلي مفوض الخطيب في اي قرار خاص بملف الكرة ، متسائلا : كيف يكون هناك خلاف على أمر تم تفويض رئيس النادي فيه.
واختتم قائلا : كل هذه الأنباء واختلاق أزمة قبل مباراة مهمة للأهلي بـ 48 ساعة ، أمر خطير وممنهج لتشتيت الفريق ومسؤولية ، لكن بالطبع الأهلي لا يلتفت لتلك الصغائر.