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محافظات

رعب وفزع بين الركاب.. كواليس 12 ساعة على باخرة كورونا بالأقصر

السبت 07/مارس/2020 - 12:33 ص
كواليس 12 ساعة على
كواليس 12 ساعة على باخرة كورونا بالأقصر
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شمس يونس

حالة من الرعب والفزع انتابت اهالى مدينة الاقصر، خاصة العاملين بالقطاع السياحي فور الإعلان عن وصول باخرة على متنها 12 حالة مصابة بفيروس "كورونا"، ويستعرض وصدى البلد الأحداث التى وقعت فى الساعات القليلة الماضية.


قال مصدر، إن الباخرة  a sara السياحية وصلت إلى مرسي الأقصر فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا صباح الجمعة، وفور وصولها تم تجهيز مرسي خاص لها بمنطقة البغدادى والتى تبعد عن مدينة الاقصر بعشرين كيلو حتى لا يتم نقل الفيروس وفور تجهيز وتعقيم المرسي تم نقل الباخرة إليها وسط تشديدات أمنية من قبل مديرية أمن الأقصر وشرطة السياحة.

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وأكد المصدر أنه تم عمل حجر صحي على جميع المتواجدين بالمركب من سائحين وموظفين بها  مشيرا إلى أن نائب وزير الصحة وصل الى الأقصر وبرفقته وفدا رفيع المستوى من أطباء الطب الوقائى للكشف على المصابين وباقي أفراد الباخرة والذين انتابهم الخوف والذعر فور الإعلان عن إصابة 12 شخصا منهم.

وأشار المصدر إلى أنه فور وصول الباخرة رفعت محافظة الاقصر درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفياتها واجهزتها المعنية وقام المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر بعقد اجتماع طارئ بالقطاع الصحي والسياحي لبحث ابعاد الموقف وتم سحب الباخرة فى وسط النيل ومنع خروج أو دخول أى شخص اليها إلا الفريق الطبي وإحاطتها بكردون أمنى مشدد.

وعلم "صدى البلد" بأن الباخرة النيلية التى تم اكتشاف الـ 12 حالة إصابة بفيروس كورونا فور وصولها لمحافظة الاقصر قادمة من أسوان، من مستوى الخمس نجوم وتحتوى على 5  طوابق حيث تحركت فجر الجمعة،من أمام أحد المراسى السياحية بكورنيش النيل بأسوان متجهه فى رحلتها النيلية بالإبحار إلى الأقصر، وكان على متنها مجموعة من السائحين من جنسيات مختلفة، بجانب العاملين بالفندق العائم.

وفور تحرك الباخرة التى تقل على متنها مجموعة من العاملين  لم تظهر عليهم أى أعراض للفيروس،  فيما ظهرت عليهم بعض أعراض الإعياء أثناء رحلة الإبحار بمياه النيل، وبمجرد وصولهم للأقصر تم عزل الباخرة عن جميع البواخر المتواجدة بالمرسى.


رعب وفزع بين الركاب.. كواليس 12 ساعة على باخرة كورونا بالأقصر
رعب وفزع بين الركاب.. كواليس 12 ساعة على باخرة كورونا بالأقصر
رعب وفزع بين الركاب.. كواليس 12 ساعة على باخرة كورونا بالأقصر
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