مفاجأة مهرجان الأقصر.. رانيا فريد شوقي ترتدي عباءة عليها صورة والدها.. فيديو

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو، للفنانة رانيا فريد شوقي وهي ترتدي عباءة واسعة، تحمل صورة والدها الراحل، فريد شوقي.
الفيديو الملتقط من الإعلامية، لـ"رانيا فريد شوقي"، جاء على هامش مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، اليوم؛ إحياء لذكرى الراحل الفنان الكبير فريد شوقي.
الفيديو الملتقط من الإعلامية، لـ"رانيا فريد شوقي"، جاء على هامش مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، اليوم؛ إحياء لذكرى الراحل الفنان الكبير فريد شوقي.
وتركت رانيا فريد شوقي، شعرها منسدلًا بطريقة جذابة، ووضعت "ميكب" بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية.