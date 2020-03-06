مفاجأة مهرجان الأقصر.. رانيا فريد شوقي ترتدي عباءة عليها صورة والدها.. فيديو

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وتركت رانيا فريد شوقي ، شعرها منسدلًا بطريقة جذابة، ووضعت "ميكب" بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية.



وانطلق مساء اليوم الجمعة مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية من داخل معبد الاقصر بحضور النجم العالمي جيمي جون لوي ونجوم مصر الفنانة الهام شاهين، و مصطفي شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوي محمد علي وأحمد كمال وطارق عبد العزيز.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو، للفنانة رانيا فريد شوقي وهي ترتدي عباءة واسعة، تحمل صورة والدها الراحلفريد شوقي.الفيديو الملتقط من الإعلامية، لـ"رانيا فريد شوقي"جاء على هامش مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، اليوم؛ إحياء لذكرى الراحل الفنان الكبير فريد شوقي.