الترجي يستفز الزمالك قبل انطلاق المباراة.. تفاصيل





ورفع جمهور الترجي صورة من انتصار فريقهم على الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1994، عندما توج أبناء سويقة باللقب الأفريقي.





يذكر أن نادي الزمالك، قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة.





وتقام المباراة على الملعب الأولمبي برادس، في حضور ما يقارب من 60 ألف مناصر للنادي الترجي.

استفزت جماهير الترجي الرياضي التونسي، نادي الزمالك ولاعبي فريقه، وذلك قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين، في إياب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.