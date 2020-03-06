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مرأة

في ظل أزمة كورونا .. أيهما أفضل العملات البلاستيكية أم الورقية

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:17 م
في ظل أزمة كورونا
في ظل أزمة كورونا .. أيهما أفضل العملات البلاستيكية أم الورق
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اسماء محمد
في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل في صورته الجديدة بعد تحوره ينتاب البعض حالة من الخوف الزائد من التعامل مع كل شيء ومن بينها العملات بجميع انواعها.

قال الدكتور مجدى بدران، استشارى المناعة، إن بعض الناس يتخوف من انتقال فيروس كورونا عبر تداول العملات وفي حقيقة الامر أنه لم يثبت حتى الان انتقال الفيروس بهذه الطريقة ولكن بصفة عامة انتقال الامراض والميكروبات عبر تداول العملات من الامور النادرة جدا جدا.

وأضاف "بدران" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الحكومة اعلنت عن نزول بعض العملات البلاستيكية قريبا للاسواق كبديل للعملات الورقية مما طرح سوالا في اذهان البعض عن امكانية انتقال الامراض بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة عبر هذه العملات الجديدة فأيهما افضل من الناحية الصحية للمواطن الورقية ام البلاستيكية؟

وأجاب "بدران" على هذا السؤال موضحا ان العملات البلاستيكية أفضل من العملات الورقية من عدة جوانب من بينها الشق الصحى خاصة أنه يمكن تنظيفها وغسلها أو تعقيمها اذا انتاب المواطن شك في تلوثها، منوها ان العملات النحاسية جيدة جدا ولا تنتقل الفيروسات من خلالها.

وأكد "بدران" على ضوروة غسل او تعقيم اليدين قبل تناول الطعام أو ملامسة الأنف أو الفم أو العينين أو بعد ملامسة الأبواب ومقبض الصنبور واستخدام اي اشياء عامة،  وذلك كنوع من الوقاية من فيروس كورونا والأمراض بشكل عام.
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