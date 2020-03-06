الصحة العالمية: 5 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا و126 وفاة بالدول الإسلامية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الإمارات، قطر، الأردن، السعودية، المغرب، مصر، تونس، فلسطين.

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وحدد التقرير الحالات موزعة على الدول كالتالي:

أفغانستان حالة واحدة.

فلسطين 16 حاله.

الأردن حالة واحدة.

الإمارات 29 حالة.

إيران 4747 حالة ، توفى منهم 124 حاله.

باكستان 6 حالات.

البحرين 56 حالة.

تونس حالة واحدة.

عمان 16 حالة.

العراق 38 حالة، منهم 2 وفاة.

قطر 11 حالة.

الكويت 58 حالة.

لبنان 16 حالة.

المغرب حالتين.

السعودية 5 حالات.

مصر 15 حالة.





بإجمالي عدد حالات 5018 حالة، منهم 126 حالة وفاة.