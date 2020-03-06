دخل العناية المركزة.. نكشف تقرير الحالة المصرية الثالثة المصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة إيجابية لـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.





وكشف التقرير الصحي، للمصري المصاب بـ فيروس كورونا المستجد، والذي يعد الحالة الثالثة المكتشفة الإيجابية، ان المواطن عائد من صربيا و قضى 12 ساعة ترانزيت فى فرنسا.





وقال التقرير الطبى إن المصرى العائد من صربيا المكتشف إصابته بـ كورونا يبلغ من العمر 44 عاما دخل مصر يوم 23 فبراير الماضى ودخل المستشفى يوم 29 فبراير.





وتبين أنه بعد رجوعه بعدة أيام ظهرت أعراض المرض عليه، فتوجه إلى أقرب مستشفى للحميات، وبعد فحصه تبين أنه مصاب بالتهاب رئوى حاد وسعال وضيق فى التنفس وضيق حاد بالشعب الهوائية.





وأضاف التقرير إلى أنه دخل للرعاية المركزة يوم 5 مارس بعد تدهور الحالة وتم نقله لمستشفى النجيلة بمطروح مساء أمس الخميس، وجار متابعته وعزلة بعد إجراء التحاليل التي أثبتت حملة لـ فيروس كورونا





وقالت مستشفى النجيلة، إن فور وصول الحالة تم عمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة وأخذ العينات وإرسالها للمعامل المركزية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان رسمي، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا «ترانزيت» لمدة 12 ساعة، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى، حيث تم إجراء التحاليل المعملية له، والتي جاءت إيجابية اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجار نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.





وأضاف «مجاهد» أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الوزارة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وإجراء الفحوصات اللازمة.





وأشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح الثالثة الإيجابية في مصر لـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأولى لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها الأحد الماضي الموافق 1 مارس 2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية.





وفي هذا الصدد أكد «مجاهد» أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا، للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وقال «مجاهد» إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.





من جانبه أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بالحالة، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.



