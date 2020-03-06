مذيعة شهيرة تغيب عن برنامجها لإصابتها بـ كورونا

كان غياب المذيعة السعودية "مها منصور" عن الظهور على الشاشات في برنامجها "بسيدتي" الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية" الفضائية، علامة استفهام وطريق للتساؤل عن سبب اختفائها بهذا الشكل المفاجئ، بعد أيام من التكنهات جاءت الإجابة بأن الاختفاء بسبب فيروس كورونا.





الاختفاء والغياب عن الشاشة لفترة من الوقت جعل العاملون في القناة يسألون عن المذيعة "مها منصور" إلى أن أفصحت صديقتها التي تقدم معها البرنامج بأن اختفاء مها منصور بسبب خضوعها للإجراءات الوقائية والاحترازية، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





فقالت صديقتها إن المذيعة مها بخير ولكنها تخضع لفحوصات احترازية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية للتأكد من سلامتها من مرض كورونا المستجد، مضيفة أنها ستغيب عن تقديم البرنامج لمدة 14 يوم حتى يثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا الجديد.





وأشارت الصديقة إلى أن "مها " شعرت ببعض الإعياء فور عودتها من رحلة سياحية بمصر، وتشير الأعراض بأنها أنفلونزا ولكنها تقترب بحد كبير إلى أعراض الكورونا، وللتأكد من سلامتها تم نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.