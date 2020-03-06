AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مذيعة شهيرة تغيب عن برنامجها لإصابتها بـ كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كان غياب المذيعة السعودية "مها منصور" عن الظهور على الشاشات في برنامجها "بسيدتي" الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"  الفضائية، علامة استفهام وطريق للتساؤل عن سبب اختفائها  بهذا الشكل المفاجئ، بعد أيام من التكنهات جاءت الإجابة بأن الاختفاء بسبب فيروس كورونا. 

الاختفاء والغياب عن الشاشة لفترة من الوقت جعل العاملون في القناة يسألون عن المذيعة "مها منصور" إلى أن أفصحت صديقتها التي تقدم معها البرنامج بأن اختفاء مها منصور بسبب خضوعها للإجراءات الوقائية والاحترازية، بحسب  ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية. 

فقالت صديقتها إن المذيعة مها بخير ولكنها تخضع لفحوصات احترازية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية للتأكد من سلامتها من مرض كورونا المستجد، مضيفة أنها ستغيب عن تقديم البرنامج لمدة 14 يوم حتى يثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا الجديد. 

وأشارت الصديقة إلى أن "مها " شعرت ببعض الإعياء فور عودتها من رحلة سياحية بمصر، وتشير الأعراض بأنها أنفلونزا ولكنها تقترب بحد كبير إلى أعراض الكورونا، وللتأكد من سلامتها تم نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيلة عبيد: الرقابة لم تعترض على فيلم الراقصة والسياسي.. فيديو

كاتب سعودي يطالب بمعاقبة أحد المشاهير وضع قطة في الميكروويف

أروى تطرح أحدث كليباتها «صفقة».. فيديو

يحمى المرأة ويصون عرضها.. خالد الجندى يهنئ السعودية بقرار منع الطلاق الشفوى

اختفاء صحفي صيني بعد كشفه حقيقة الاهتمام في مستشفيات مدينة ووهان

لهذا السبب رفضت نوال الزغبي الغناء لهيفاء وهبي على الهواء .. فيديو

ترشيحاتنا

رسالة خاصة من أحمد حسن إلى حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

ماتش اليوم .. مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك أمام الترجي بأبطال أفريقيا

بـ فستان أزرق.. أحلام تتألق في أحدث ظهور لها

زيادة أسعار الغاز المنزلي.. حقيقة أم شائعة

مذيعة شهيرة تغيب عن برنامجها لإصابتها بـ كورونا

شوبير يفجر مفاجأة عن احتمالية غياب علي معلول عن مباراة الأهلي وصن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكر مصر بخير.. زيادة إنتاجية محصول البنجر بالبحيرة.. صور

لأول مرة.. شاهد العلامة التجارية الجديدة لـ BMW.. صور

بـ فستان أصفر .. أحلام تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة