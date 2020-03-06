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أخبار العالم

السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي على احتفالية في كابول

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:12 م
الخارجية السعودية
الخارجية السعودية
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محمود نوفل
أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة، تضامن المملكة، مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبًا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان هجوم إرهابي، قد شُنَّ، على حفل إحياء الذكرى السنوية لمقتل زعيم حزب الوحدة الشيعي في أفغانستان عبد العلي مزاري، الذي قتل في ظروف غامضة.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله وساسة أخرين حضروا الحفل.
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