القباج: التضامن تقدم كل الدعم لأمهات مصر في الريف والحضر

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية كبرى بتكريم عدد من الأمهات المثاليات والتي أقيمت بمركز شباب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.





وأعربت القباج عن سعادتها الشديدة بالتواجد في هذه الاحتفالية، مقدمة التهنئة للأمهات الفائزات سواء كانت أم ترعى أبنائها أو كانت أم شهيد أو كانت أم لشخص ذوي إعاقة أو أم بديلة.





وقالت: "كل عام وأنتم بخير جميعا وفي قلب وزارة التضامن الاجتماعي"، مشددة على أن الوزارة تقدم كل الدعم لأمهات مصر في ريف مصر وحضرها، وتقدم لها عدد كبير من البرامج كما ستظهر برامج أخرى الفترة المقبلة.





وأضافت القباج أن الوزارة تعمل أكثر في مجال التمكين الاقتصادي للسيدات، واهتمام أكبر بتفعيل قانون ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها تحلم بمصر بدون مؤسسات رعاية وأن الأسر البديلة تكفل أطفال كثيرة ويصبح لهؤلاء الأطفال أسر تحبهم وترعاهم.





وقدمت القباج الشكر لكل الجمعيات الأهلية الشريكة في رعاية كافة الأنشطة الاجتماعية.





شهدت الاحتفالية حضور الفنانة رجاء الجداوي وهاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السلام، والفنانة وفاء عامر، كما شهدت تواجد عدد من أسر القاهرة الجديدة، وتضمنت الاحتفالية فقرة غنائية، وتكريم مجموعة من أمهات شهداء الوطن، وتكريم الأمهات المثاليات، واختيار عدد من الأمهات الفائزات بنظام القرعة.