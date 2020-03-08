التضامن تمد باب التقديم لحج الجمعيات.. تعرف على الموعد

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19 /3 /2020م، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، وذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.





أكدت القباج على أهمية قيام الإدارات الاجتماعية والمديريات بتذليل أي صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.





وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23 /2 /2020م حتى 10 /3 /2020م.





وأكد أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.



