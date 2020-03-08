AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن تمد باب التقديم لحج الجمعيات.. تعرف على الموعد

الأحد 08/مارس/2020 - 01:43 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19 /3 /2020م، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، وذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

أكدت القباج على أهمية قيام الإدارات الاجتماعية والمديريات بتذليل أي صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23 /2 /2020م حتى 10 /3 /2020م.

وأكد أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة التضامن تكشف سر البروتوكولات مع وزارة التعاون الدولي .. فيديو

الأحد.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1441هـ / 2020م

قبل فتح الباب غدًا .. 7 شروط للتقدم لحج الجمعيات الأهلية بالأقصر

اليوم.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1441هـ / 2020م

وزيرة التضامن تزف بشرى لراغبي أداء الحج هذا العام

القباج: التضامن تقدم كل الدعم لأمهات مصر في الريف والحضر

ترشيحاتنا

لأول مرة .. البدري يطيح بـ محمد النني خارج حسابات منتخب مصر

رسمياً.. البدري يعلن ضم 4 محترفين لمواجهة توجو

ثوران بركان في المدينة المنورة.. السعودية توضح الحقيقة.. فيديو

لوقف كورونا.. السعودية توقف الدراسة في إحدى محافظتها بشكل كامل

أدعية زيادة الرزق والبركة.. رددها ليأتيك المال من حيث لا تحتسب

ظهور مختلف.. جاساما يخطف قلوب الأهلاوية بعد سنوات عجاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلومبرج: السعودية تخوض حربا نفطية شاملة

وزيرة الصحة: الترصد الوقائى فى مصر كشف «كورونا».. والسياحة آمنة ولا داعي للخوف

بعدسة صدى البلد.. زينة فى أحدث جلسة تصوير لها من الأقصر.. شاهد