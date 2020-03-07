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منوعات

فدوى شطورو مراسلة تونسية تعرضت للتنمر بسبب مظهرها.. تفاصيل

السبت 07/مارس/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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حالة من التضامن العام سادت مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تعرض المراسلة التونسية فدوى شطورو للتنمر بعد ظهورها عبر التلفزيون التونسي وشعرها غير متناسق خلال نقلها لوقائع الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم بتونس.


وقال رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن الصحفية بالتلفزيون الوطني التونسي تعرضت لحملة من التشويه والتنمر بسبب مظهرها خلال تغطيتها  للعملية الإرهابية التي وقعت اليوم.


وأوضح رواد التواصل والمتضامنين مع المراسلة التونسية، أنها عرضت حياتها للخطر وذهب للتغطية الميدانية دون تردد لإظهار حقيقة الحادث دون اكتراث إلى مظهرها أو لتسريحة شعرها لكون همها الأول هو تغطيت الحدث وتوضيحه للمشاهد.


واعترض رواد التواصل على التنمر الذي تعرضت له المراسلة التونسية خلال ظهورها بشكل غير مهندم أمام كاميرات التلفزيون التونسي اليوم لتغطية الحادث الإرهابي الذي وقع بالأراضي التونسية. 

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