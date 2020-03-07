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فن

محمد منير يعلق على حفله بـ أسوان: نورتوني في بلادي

السبت 07/مارس/2020 - 01:41 ص
محمد منير
محمد منير
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محمد نحلة

أحيا الكينج محمد منير حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان تحت اسم "سر الكينج" ، ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له من الحفل وعلق عليها قائلا:"نورتوني في بلادي .. النوبة بلاد الدهب".


قدم منير بغناء العديد من الأغاني الشهيرة له منها: "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد "مع عادل الطويل"، شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل".


الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد.


يذكر أن  الشاعر هشام الجخ شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة له، وظهر الجخ بصحبة الكينج محمد منير، داخل منزل الأخير، وكتب معلقا على الصورة: "نقول تانى.. اخلص يا بنى عايز انام".


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