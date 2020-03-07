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مرأة

طبيعي ولا صناعي.. كيف يمكن اختيار الاكستنشن المناسبة للشعر؟

السبت 07/مارس/2020 - 02:09 ص
مصفف الشعر هيثم دهب
مصفف الشعر هيثم دهب
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آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قال هيثم دهب مصمم شعر النجوم، انه يوجد العديد من أنواع الأكستنشن، وتركيبات الشعر، ومن ابرز انواع الاكستنشن ما يلي:

١- اكستنشن كلبسات.
٢- اكستنشن دبل فيس.
٣- اكستنشن علي شكل باروكة.

ومن جانبه اكد دهب خلال القاءه كلمة في مؤتمر la famelo الذي اقيم في احد فنادق القاهرة، انه النوع الافضل للاكستنشن هي التي يتم تركيبها وفكها بسهولة وباستمؤار يوميا، وشلك حتى ني فرصة للشعر لكي يتنفس.

وتابع مصفف الشعر قائلا، ان الاكستنشن الثابتة يمكن ان تعمل على  تلف الشعر والبصيلة الخاصة بفروة الرأس، وذلك لعدم تهويتها جيدا، حيث انها ستقوم بعمل عازل للشعر من التنفس، ةالغسل عبر الشامبو و تغذيه بحمامات الكريم.

فيما اوضح دهب،  ان أفضل نوع هو الاكستنشن الذي يمكنها تركيبه وفكها، ويختلف اسعارها بحسب خامتها، حيث ان هناك نوعين وهما النوع الطبيعي والنوع الصناعي.

ونوه دهب،ان الاكستنشن الصناعي من اخطر الانواع، حيث يعمل على تدمير الشعر ويمكن ان يفسد خلال يومين لذلك ينصح باستخدام الشعر الطبيعي.

وتحدث هيثم عن البروتين والكيرياتين قائلا لا يخلو اي من البروتين والكيرياتين من ماده الفورمالين التي تعمل على فرد الشعر، لذا فهي مواد خطير على الحمل والاطفال، حيث اته ايضا لا ينصح بفرد الشعر باستخدام الكرايتين او غيرها من التقنيات.
مصفف الشعر هيثم دهب مصفف الشعر هيثم دهب
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