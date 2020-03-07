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أخبار العالم

بسبب كورونا.. السعودية تقلص رحلات الدخول للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين

السبت 07/مارس/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، قصر الدخول إلى الأراضي السعودية للقادمين من الإمارات والكويت والبرحين على 3 مطارات فقط، وذلك في إطار إجراءات الوقاية ومكافحة فيروس كورونا. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسئول بالوزارة قوله: "تم قصر الدخول في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط. على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا".

وأضاف المصدر: "وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء اليوم السبت، و على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية - أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يومًا السابقة لدخوله المملكة".

وتابع: "وستقوم  سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المشار إليها في البند الثاني بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها".
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