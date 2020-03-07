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رياضة

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3-2020 والقنوات الناقلة

السبت 07/مارس/2020 - 08:46 ص
صن داونز ضد الأهلي
صن داونز ضد الأهلي
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، السبت 7-3-2020، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الحسم بين فريقي صن داونز والأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات السبت، 7-3-2020، في التقرير التالي..


دوري أبطال أفريقيا
صن داونز X الأهلي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 1

مازيمبي X الرجاء المغربي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 6

النجم الساحلي التونسي  X الوداد المغربي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1


الدوري السعودي
أبها X التعاون - 03:15 مساءً - السعودية الرياضية 1

الفيصلي X النصر - 05:40 مساءً - السعودية الرياضية 2

الهلال X الاتفاق - 07:40 مساءً - السعودية الرياضية 1


الدوري الإنجليزي
ليفربول X بورنموث - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

أرسنال  X وست هام يونايتد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

ساوثهامبتون X نيوكاسل يونايتد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 7

كريستا بالاس  X واتفورد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 8

وولفرهامبتون  X برايتون  - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 4

شيفيلد يونايتد X نورويتش سيتي  - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 12

بيرنلي توتنهام هوتسبير - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2


أبرز مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد X إشبيلية - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3

برشلونة X ريال سوسيداد - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3


أبرز مباريات الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ X بوروسيا دورتموند - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي
نيس  X موناكو - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
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