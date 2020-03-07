السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، السبت 7-3-2020، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الحسم بين فريقي صن داونز والأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



