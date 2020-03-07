دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يسعى لإسقاط مازيمبي وانتزاع بطاقة التأهل





ويكفي فريق الرجاء المغربي التعادل أو الهزيمة بفارق هدف في مباراة اليوم، لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.





وكانت مباراة الذهاب في المغرب، انتهت بفوز الرجاء على مازيمبي بهدفين دون رد.





في المقابل يستلح فريق مازيمبي بأرضه وجماهيره، لقلب الطاولة على الرجاء المغربي، وخطف بطاقة التأهل.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الدور ذاته من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي مع صن داونز، والنجم الساحلي مع الوداد.

يحل فريق الرجاء المغربي ضيفا ثقيلا على نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.