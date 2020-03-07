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رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يسعى لإسقاط مازيمبي وانتزاع بطاقة التأهل

السبت 07/مارس/2020 - 09:26 ص
الرجاء المغربي
الرجاء المغربي
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محمد السعيد
يحل فريق الرجاء المغربي ضيفا ثقيلا على نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي فريق الرجاء المغربي التعادل أو الهزيمة بفارق هدف في مباراة اليوم، لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب، انتهت بفوز الرجاء على مازيمبي بهدفين دون رد.

في المقابل يستلح فريق مازيمبي بأرضه وجماهيره، لقلب الطاولة على الرجاء المغربي، وخطف بطاقة التأهل.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الدور ذاته من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي مع صن داونز، والنجم الساحلي مع الوداد.
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