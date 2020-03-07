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منوعات

6 ساعات تأخير.. عروس تحرج والديها في حفل زفافها والسبب مضحك.. صور

السبت 07/مارس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يعتبر يوم الزفاف من أهم الأيام التي قد تمر على الفتيات ، فهو يوم ملئ بالتفاصيل التي تنتظرها أي بنت، إلا أن إحدى الفتيات قد اختلفت عن باقي جنس حواء و غيرت مجرى التقاليد و نامت قبل حفل الزفاف و تأخرت 6 ساعات . 

وفقا لما ورد في صحيفة " مترو" أن إحداهن تأخرت على قاعة الزفاف 6 ساعات و ظن الجميع أنها هربت إلا أنها صدمت الجميع و أولهم  العريس و أهلها أنها نامت و نسيت حفل الزواج . 

كتبت إحدى الفتيات عبر حسابها ، أنها تعرضت لأكثر المواقف المضحكة في يوم زفافها " لقد نسيت الفرح" ، نمت أكثر من 6 ساعات و بالتالي لم أتمكن من حضور جلسة التصوير الخاصة بالزفاف . 

 كتبت العروس .. "ظن والدي و زوجي أنني هربت لأني بالطبع كنت نائمة و لم أسمع صوت هاتفي عندما اتصلو بي و لكن فوجئت عندما استيقظن أن الساعة 6 مساء و هاتفي به 150 مكالمة فائتة لم أتمكن من الرد عليها " . 
6 ساعات تأخير.. عروس تحرج والديها في حفل زفافها والسبب مضحك.. صور
6 ساعات تأخير.. عروس تحرج والديها في حفل زفافها والسبب مضحك.. صور
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