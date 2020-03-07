6 ساعات تأخير.. عروس تحرج والديها في حفل زفافها والسبب مضحك.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " مترو" أن إحداهن تأخرت على قاعة الزفاف 6 ساعات و ظن الجميع أنها هربت إلا أنها صدمت الجميع و أولهم العريس و أهلها أنها نامت و نسيت حفل الزواج .





كتبت إحدى الفتيات عبر حسابها ، أنها تعرضت لأكثر المواقف المضحكة في يوم زفافها " لقد نسيت الفرح" ، نمت أكثر من 6 ساعات و بالتالي لم أتمكن من حضور جلسة التصوير الخاصة بالزفاف .





كتبت العروس .. "ظن والدي و زوجي أنني هربت لأني بالطبع كنت نائمة و لم أسمع صوت هاتفي عندما اتصلو بي و لكن فوجئت عندما استيقظن أن الساعة 6 مساء و هاتفي به 150 مكالمة فائتة لم أتمكن من الرد عليها " .

يعتبر يوم الزفاف من أهم الأيام التي قد تمر على الفتيات ، فهو يوم ملئ بالتفاصيل التي تنتظرها أي بنت، إلا أن إحدى الفتيات قد اختلفت عن باقي جنس حواء و غيرت مجرى التقاليد و نامت قبل حفل الزفاف و تأخرت 6 ساعات .