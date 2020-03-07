انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس

افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التميز التربوي تحت عنوان "كليات التربية والمدرسة.. تكامل.. تدويل.. تطوير".

جاء ذلك بحضور كل من: "الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم وبرئاسة الدكتور ماجد أبو العنين عميد الكلية، الدكتور أسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مقررا المؤتمر، والدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوي أمينا للمؤتمر، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية بالإضافة إلى العديد من الخبراء التربويين والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي من مختلف الوزارات والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.

ويستمر المؤتمر حتى 9 مارس ٢٠٢٠ لمناقشة سبل تعزيز التكامل بين كليات التربية والمدرسة، وتشجيع المشاركة في مشروعات التعاون المحلي والدولي لإعداد معلم مُنافس، بالإضافة إلى نشر الوعي بتدويل برامج إعداد المعلم وفق المعايير العالمية والإسهام في تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية المستدامة.





يأتي ذلك في إطار توجه رئاسة الجامعة بقيادة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة نحو جذب الوافدين للدراسة في مصر تقيم الكلية على هامش المؤتمر احتفالية ثقافية للوافدين من عدد من البلدان العربية والأجنبية.