AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس

السبت 07/مارس/2020 - 01:02 م
المؤتمر الدولي الرابع
المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس
Advertisements
قســم التعليــــم

افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التميز التربوي تحت عنوان "كليات التربية والمدرسة.. تكامل.. تدويل.. تطوير".


جاء ذلك بحضور كل من: "الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم وبرئاسة الدكتور ماجد أبو العنين عميد الكلية، الدكتور أسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مقررا المؤتمر، والدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوي أمينا للمؤتمر، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية بالإضافة إلى العديد من الخبراء التربويين والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي من مختلف الوزارات والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.


ويستمر المؤتمر حتى 9 مارس ٢٠٢٠ لمناقشة سبل تعزيز التكامل بين كليات التربية والمدرسة، وتشجيع المشاركة في مشروعات التعاون المحلي والدولي لإعداد معلم مُنافس، بالإضافة إلى نشر الوعي بتدويل برامج إعداد المعلم وفق المعايير العالمية والإسهام في تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية المستدامة.


يأتي ذلك في إطار توجه رئاسة الجامعة بقيادة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة نحو جذب الوافدين للدراسة في مصر تقيم الكلية على هامش المؤتمر احتفالية ثقافية للوافدين من عدد من البلدان العربية والأجنبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس.. مارس المقبل

تربية نوعية عين شمس تنظم مؤتمرا بعنوان «الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى».. فبراير المقبل

رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية طب الأسنان استعدادا لتجديد اعتماد الجودة

اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقسم الفلسفة بتربية عين شمس

11 دولة تشارك في المؤتمر الدولي الثالث لقسم الفلسفة بتربية عين شمس

جامعة عين شمس تنظم مؤتمر كليات التربية 7 مارس

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد ساخرا من مروان محسن: مفاجأة تشكيل صن داونز

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3-2020 والقنوات الناقلة

أسعار السيارات الصيني في مصر بتحديث اليوم.. صور

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. علاقة المذيعة الشهيرة بـ هيفاء وهبي

مي حلمي تظهر بسيارة جديدة.. تعرف على سعرها.. صور

يستهين به الكثيرون.. الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل خصوصا في شهر رجب

AdvertisementS

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أم ترضع طفلتها مياه نار انتقاما من زوجها.. المتهمة: قلت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية لـ محمد رمضان.. شاهد

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشأن تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

ذاريبورتر إثيوبيا: القاهرة انتصرت على أديس أبابا في معركة سد النهضة الدبلوماسية

قرار عاجل حول إلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا.. تفاصيل

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

فيديوهات وعلاقة جنسية.. تفاصيل جريمة الساحل.. العجوز دفع حياته مقابل 2000 جنيه

بعد عودتها من شهر العسل.. عروس تنهي حياتها لأسباب غامضة

ننشر خريطة المستشفيات المخصصة للعزل من فيروس كورونا في 28 محافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات

أسعار السيارات الصيني في السعودية اليوم.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 صور تكشف جمال لجين عضاضة