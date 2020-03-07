احذر يا أهلي.. تعرف على تشكيل صن داونز

أعلن موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز، عن تشكيله فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة التي ستقام بعد قليل على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل صن داونز كالآتي:
حراسة المرمى: أونيانجو.
خط الدفاع: ماديشا، ليبوسا، ريكاردو ناسيمينتو، نجونكا.
خط الوسط: أندييلى جالى، هلومفو كيكانا، سيمبا زوانى، ليبوهانت مابوى.
خط الهجوم: جاستون سيرينو، وسيبوسيسو فيلاكازى.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب إفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في استاد القاهرة، عن طريق علي معلول "هدفين".
التقى الفريقان 6 مرات فاز الأهلي في 3 وتعادلا في مباراتين وحقق صن داونز الفوز الكبير بخماسية نظيفة.