AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احذر يا أهلي.. تعرف على تشكيل صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 02:36 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
Advertisements
حسن العمدة
أعلن موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز، عن تشكيله فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة التي ستقام بعد قليل على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل صن داونز كالآتي:

حراسة المرمى: أونيانجو.

خط الدفاع: ماديشا، ليبوسا، ريكاردو ناسيمينتو، نجونكا.

خط الوسط: أندييلى جالى، هلومفو كيكانا، سيمبا زوانى، ليبوهانت مابوى.

خط الهجوم: جاستون سيرينو، وسيبوسيسو فيلاكازى.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب إفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في استاد القاهرة، عن طريق علي معلول "هدفين".

التقى الفريقان 6 مرات فاز الأهلي في 3 وتعادلا في مباراتين وحقق صن داونز الفوز الكبير بخماسية نظيفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

15 دقيقة.. صن داونز يخترق دفاع الأهلي ويهدد مرمى الشناوي مرتين

حسين الشحات يهدر فرصة إحراز الهدف الأول فى صن دوانز

هجمة خطيرة.. مروان محسن يهدد مرمى صن داونز برأسية مميزة

30 دقيقة.. صن داونز يجبر الأهلي على الحل الفردي والتعادل سيد الموقف

الأهلي وصن داونز.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

ترشيحاتنا

تفصيل كمامات نايلون.. كارثة يصنعها ترزي مصري لمواجهة الكورونا

شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص

بعد اعتناقها الإسلام.. ليلى إسكندر تثير الجدل من جديد حول جنسيتها

الأول انتحر والأخير اعتزلت بسببه.. فى عيد ميلاد حنان ترك تعرف على أزواجها

يعشق البعض الضحك على الزمالك.. تعليق مثير من عمرو أديب على فوز القلعة البيضاء

انتقل لـ ابنتيها.. إصابة مذيعة لبنانية شهيرة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء

شاهد.. "صدى البلد" داخل مستشفى العزل لمصابي الكورونا بدمياط