احذر يا أهلي.. تعرف على تشكيل صن داونز

أعلن موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز، عن تشكيله فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة التي ستقام بعد قليل على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل صن داونز كالآتي:





حراسة المرمى: أونيانجو.





خط الدفاع: ماديشا، ليبوسا، ريكاردو ناسيمينتو، نجونكا.





خط الوسط: أندييلى جالى، هلومفو كيكانا، سيمبا زوانى، ليبوهانت مابوى.





خط الهجوم: جاستون سيرينو، وسيبوسيسو فيلاكازى.



