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منوعات

انتقل لـ ابنتيها.. إصابة مذيعة لبنانية شهيرة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 07/مارس/2020 - 02:50 م
اللبنانية لجين عضاضة
اللبنانية لجين عضاضة
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أماني إبراهيم
أصيبت عارضة الأزياء والمذيعة اللبنانية الشهيرة لجين عضاضة،  بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)  بعد عودتها من بريطانيا حيث لاحظت ارتفاع درجة حرارتها، وشعورها بالإعياء، فأجرت الفحوصات الطبية اللازمة واتضح منها إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

ووفقا لموقع جولف نيوز أثبت اختبار لجين عضاضة، وهي عارضة أزياء لبنانية معروفة ومقدمة برامج تلفزيونية، إصابتها بفيروس كورونا عقب رحلة قامت بها إلى بريطانيا، وتم نشر الخبر في العديد من وسائل الإعلام العربية.


وأثبت التحليل أيضا نتيجة إيجابية لابنتيها، لترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان إلى 22 حالة، وقال مسؤولو الصحة اللبنانية إن هناك 15 حالة من ضمنهم فتاة عمرها 14 عاما يخضعون للحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعة.

وتزوجت لجين من رجل الأعمال الملياردير السعودي وليد الجفالي، في حفل أقيم في مدينة البندقية في عام 2012، وقال وزير الصحة العامة اللبناني، إن المستشفيات مستعدة لمعالجة فيروس كورونا في البلاد، متابعا أن جميع المرضى هم قادمون من البلدان المتضررة أو أصيبوا من خلال اتصال وثيق مع أحد الأفراد الحاملين للمرض.

يذكر أن قال مسؤولو الصحة إن أول مريض بالفيروس التاجي في البلاد، وهي امرأة تبلغ من العمر 45 عاما، وأثبتت إصابتها بعد الحج إلى منطقة القرم الإيرانية المتفشي فيها الفيروس، ولكن بمرور الوقت تظهر حالتها تحسنا.
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