الصحة العالمية تصدم العالم بتطور جديد حول فيروس كورونا

نفت منظمة الصحة العالمية صحة النظريات التي رجحت اختفاء فيروس كورونا بحلول فصل الصيف، بعدما أعلن مسئولو الصحة في الولايات المتحدة في وقت سابق، عن فرضية محتملة تفيد بإمكانية أن يكون فيروس كورونا المستجد موسميا، وبالتالي احتمال تراجع خطورته في الأجواء الحارة أو الدافئة.





وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة الدكتور مايك ريان، مساء أمس، الجمعة أنه على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا.





وأعرب ريان عن أمله في أن يختفي الفيروس، إلا أنه أشار أن هذا الاحتمال هو افتراض دون دليل.





يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ أكثر من 100 ألف شخص بينهم نحو 3400 حالة وفاة في 91 دولة ومنطقة.





وتعد الصين مركز ظهور الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، أكثر البلدان تأثرا بالفيروس، حيث تم تسجيل 80552 إصابة بينهم 3042 حالة وفاة.





وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس دول العالم التوقف عن تخزين الكمامات والقفازات والمعدات الوقائية الأخرى.





وقال إنه قلق من أن الفيروس المستجد يعرقل إمدادات المعدات الوقائية، ومنها الكمامات المطلوبة بشدة لحماية العاملين بالصحة الذين يكافحون التفشي حول العالم.





وأضاف: "نحن قلقون من تعرض قدرات الدول للاستجابة للخطر بسبب العرقلة البالغة المتزايدة للإمداد العالمي لمعدات الوقاية الشخصية والتي يتسبب فيها زيادة الطلب وإساءة الاستخدام والتخزين".





وتابع غيبريسوس أن "النقص يترك الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة على غير استعداد للتعامل مع مرضى كوفيد-19".





وقال إن هناك وصولا محدودا لإمدادات مثل القفازات والكمامات الطبية وأجهزة التنفس والنظارات وواقيات الوجوه والأثواب والمآزر والأغطية، مضيفا: "لا يمكننا التصدي لكوفيد-19 دون حماية العاملين بالصحة".