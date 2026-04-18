غدا |محاكمة رجل أعمال ومدير دار أيتام في الإتجار بالبشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال ومدير دار أيتام بتهمة الإتجار بالبشر.

أسئلة للذكاء الاصطناعي

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب ضبط مدير الدار عثر مع المتهم على أسئلة للذكاء الاصطناعي عن كيفية الإبعاد عن المساءلة القانونية في كتابة عقد كفالة يتيم للأشخاص، وكذلك كيفية الخروج من القضية وردود حول الاسئلة التي يمكن ان يحقق فيها الجهات القانونية معه.

وجاء تقرير الطب الشرعي في واقعة حبس رجل أعمال ومدير دار أيتام بتهمة الاتجار بالبشر، حيث تبين من الكشف الطبي على 2 من الضحايا وجود اعتداء جنسي، واعترف المتهم في أقواله أنه يعانى من ميول شاذة.

الجدير بالذكر أن نفس الدار شهدت في عام 2017 واقعة تعذيب أطفال وتم فيها حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي بتهمة تعذيب الأطفال وقررت وقتها وزارة التضامن تغير مجلس إدارة الدار.

وكشفت تحقيقات أحمد عنتر وكيل نيابة مصر الجديدة، عن شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة.