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أخبار العالم

السفارة الكويتية تطالب مواطنيها في القاهرة بالعودة إلى بلدهم

السبت 07/مارس/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أصدرت السفارة الكويتية في القاهرة اليوم، السبت، بيانا طالبت فيه الكويتيين المتواجدين بالقاهرة بضرورة التواصل معها تمهيدا لنقلهم إلى الكويت.

وجاء في البيان: "تهيب سفارة دولة الكويت في القاهرة بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر التواصل معها على أرقام الطوارئ، وذلك حتى يتم تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن".

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 61 حالة، بعد تسجيل إصابة ثلاث حالات جديدة، حسبما أعلنت السلطات الكويتية، اليوم، السبت.

وأظهر بيان لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.

وجاء في البيان أن حالة واحدة تماثلت للشفاء، وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، عدا حالتين في العناية المركزية، لا تزال إحداهما حرجة.
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