AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صن داونز يرد بهدف التعادل في شباك الأهلي..فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 03:32 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
Advertisements
حسن العمدة
أدرك صن داونز هدف التعادل في شباك الأهلي  من عمر الشوط الأول  على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف التعادل فى الدقيقة 26 عن طريق جاستون سيرينو من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .


وافتتح  الأهلي التهديف في الدقيقة 21 عن طريق  ليبوهانج كجوسانا مابوي لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .

وبدأ الأهلي بالضغط على دفاع صن داونز عن طريق الثلاثي أليو بادجي ، وجونيور آجاي ، وجيرالدو لإرباك دفاع الفريق جنوب افريقي والعب الكرة الطويلة .

وباغت زواني مرمي محمد الشناوي بتسديدة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى الأهلي إلى خارج الملعب فى الدقيقة "2" .

تألق الشناوي فى الدقيقة  "4" من ضربة ثابتة لـ صنداونز تنفذ سريعة وانفراد من ريكاردو لكن الشناوي يتصدى لتسديدة ببراعة لينقذ مرماه من تلقي هدف أول.

وفي الدقيقة "14" نفذ علي معلول عرضية متقنة من الناحية اليسرى ولكن لم ينجح جيرالدو في متابعتها لتخرج الى خارج الملعب .

وسدد أليو بادجي كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس صنداونز فى الدقيقة "15".

وجاءت عرضية رائعة من جيرالدو تمر من امام مرمى صن داونز لكنها لم تجد متابعة هجومية من أجايي لتمر الى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للاهلى فى الدقيقة "16" .

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة ، عن طريق علي معلول "هدفين".

التقى الفريقان 6 مرات فاز الأهلي في 3 وتعادلا في مباراتين وحقق صن داونز الفوز الكبير بخماسية نظيفة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملخص فوز الزمالك على الأهلي فى السوبر المصري

60 دقيقة .. الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف.. ويسيطر على المباراة

معلول ملك الحلول.. الأهلي يفوز على صن داونز 2-0 فى دوري أبطال أفريقيا ..فيديو

بعد ركلة جزاء الأهلي.. حوار جانبي بين فايلر والمدير الفنى لـ صن داونز

جريمة كروية.. وائل جمعة ينتقد عدم مشاركة بادجي مع الاهلي أساسيا

حسام عاشور يساند الأهلي من المدرجات خلال مواجهة صن داونز.. فيديو

ترشيحاتنا

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. وبادجى يقود الهجوم

التصرف الشرعي لمن فاتته صلاة الظهر ودخل وقت العصر.. علي جمعة يوضح

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول في شباك بورنموث.. فيديو

صن داونز يرد بهدف التعادل في شباك الأهلي..فيديو

فيديوهات وعلاقة جنسية.. تفاصيل جريمة الساحل.. العجوز دفع حياته مقابل 2000 جنيه

الركاب سقطوا تباعا.. أسرار وخبايا المركب الموبوءة بكورونا في الأقصر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد الأرواح بانتشار الفيروسات.. تلال القمامة تحاصر شوارع الوسطاني بدمياط

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء