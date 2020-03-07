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أخبار البلد

بسبب السعودية .. فجر السعيد تهاجم الجزيرة

السبت 07/مارس/2020 - 04:12 م
فجر السعيد
فجر السعيد
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امل مجدي
نشرت الإعلامية فجر السعيد، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى  حقائق كاشفة لما يدور فى السعودية من خلافات بين العائلة الملكية .

نشرت فجر السعيد تغريدات قالت فيها "واضح ان الناس ملت من كورونا وبدت تدور اشاعات جديدة تنشغل فيها والهدف هالمرة راح باتجاه الشقيقة الكبرى السعودية ، وانشغلت مكينة الجزيرة وملحقاتها طوال اليوم أمس ببث الشائعات المتواصلة عن إنقلاب فى السعودية ".

وأضافت فجر السعيد " تعودت ألا أصدق أى خبر تبثه الجزيرة ، أعرف ان الحبكة طبخوها وجارى النشر ،الجزيرة حتى الحقيقة تشوهها بطريقة سردها للخبر لذلك لا مصداقية عندى لأى خبر يذاع عبرها ".

وتابعت "كل عيلة من عوايل الخليج أسرة حاكمة او شعب ،وآل سعود بالنهاية عيلة والخلاف وارد  كبير أو صغير ولكن يحل بينهم ،وفى السعودية تحديدًا لهم كبير اسمه سلمان بن عبد العزيز حلال الصعايب فلا تطيرون بالعجة ".

وأكملت فجر السعيد  "  بالتأكيد لن تجدوا بيانا رسمىا يعلن ان خلافًا عائليًا بين أفراد الأسرة ، فالخلافات العائلية لا يصدر فيها بيان ولكن سيعود المشهد الأبوى بين الملك سلمان وأولاده اطمئنوا على السعودية ولا تصدقوا الشائعات ".
نشرت الإعلامية فجر السعيد، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى  حقائق كاشفة لما يدور فى السعودية من خلافات بين العائلة الملكية .

نشرت فجر السعيد تغريدات قالت فيها "واضح ان الناس ملت من كورونا وبدت تدور اشاعات جديدة تنشغل فيها والهدف هالمرة را باتجاه الشقيقة الكبرى السعودية ، وانشغلت مكينة الجزيرة وملحقاتها طوال اليوم أمس ببث الشائعات المتواصلة عن إنقلاب فى السعودية ".

وأضافت فجر السعيد " تعودت ألا أصدق أى خبر تبثه الجزيرة ، أعرف ان الحبكة طبخوها وجارى النشر ،الجزيرة حتى الحقيقة تشوهها بطريقة سردها للخبر لذلك لا مصداقية عندى لأى خبر يذاع عبرها ".

وتابعت "كل عيلة من عوايل الخليج أسرة حاكمة او شعب ،وآل سعود بالنهاية عيلة والخلاف وارد  كبير أو صغير ولكن يحل بينهم ،وفى السعودية تحديدًا لهم كبير اسمه سلمان بن عبد العزيز حلال الصعايب فلا تطيرون بالعجة ".

وأكملت فجر السعيد  "  بالتأكيد لن تجدوا بيان رسمى يعلن ان خلافًا عائليًا بين أفراد الأسرة ، فالخلافات العائلية لا يصدر فيها بيان ولكن سيعود المشهد الأبوى بين الملك سلمان وأولاده اطمئنوا على السعودية ولا تصدقوا الشائعات ".
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