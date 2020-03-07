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منوعات

خلف الكواليس.. شاهد لحظة تعقيم الحرم المكي بالسعودية

السبت 07/مارس/2020 - 04:52 م
إجراءات التعقيم في
إجراءات التعقيم في الحرم المكي
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أماني إبراهيم
بعد اتخاذ الإجراء الاحترازي بالمملكة العربية السعودية بإخلاء صحن الكعبة المشرفة في مكة، خوفا من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) التاجي، تظهر العديد من الصور للطرق التي يتبعها العمال في تعقيم الحرم المكي.


ويظهر في الصور العمال وهم يعقمون الأرض أمام الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مكة، وكانت قد قالت وكالة الانباء في السعودية يوم الأربعاء، أن السعودية منعت المواطنين والمقيمين من أداء فريضة الحج في مكة بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

ويظهر في الصور عمال النظافة وهم يقومون بتنظيف المنطقة بالكامل، وتشمل منطقة توزيع مياه زمزم، والممرات والطرق، والمنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة، باستخدام المواد المعقمة والمياه.
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