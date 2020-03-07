AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي إلى نصف النهائي.. ملخص وأهداف مباراة صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 05:02 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
Advertisements
حسن العمدة
تأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .

الشوط الأول :

افتتح  الأهلي التهديف في الدقيقة 21 عن طريق  ليبوهانج كجوسانا مابوي لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .

وأدرك صن داونز هدف التعادل فى الدقيقة 26 عن طريق جاستون سيرينو من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

وبدأ الأهلي بالضغط على دفاع صن داونز عن طريق الثلاثي أليو بادجي، وجونيور آجاي ، وجيرالدو لإرباك دفاع الفريق جنوب أفريقي ولعب الكرة الطويلة .

وباغت زواني مرمي محمد الشناوي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خرجت أعلى مرمى الأهلي إلى خارج الملعب فى الدقيقة "2" .

تألق الشناوي فى الدقيقة  "4" من ضربة ثابتة لـ صن داونز تنفذ سريعة وانفراد من ريكاردو لكن الشناوي يتصدى لتسديدة ببراعة لينقذ مرماه من تلقي هدف أول.

وفي الدقيقة "14" نفذ علي معلول عرضية متقنة من الناحية اليسرى ولكن لم ينجح جيرالدو في متابعتها لتخرج الى خارج الملعب .

وسدد أليو بادجي كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس صن داونز فى الدقيقة "15".

وجاءت عرضية رائعة من جيرالدو تمر من امام مرمى صن داونز لكنها لم تجد متابعة هجومية من أجايي لتمر الى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للاهلى فى الدقيقة "16" .

وافتتح  الأهلي التهديف في الدقيقة "21" عن طريق  ليبوهانج كجوسانا مابوي لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .

وأشهر باكاري جاساما بطاقة صفراء لآحمد فتحي بعد عرقلة لاعب صن داونز علي حدود منطقة الجزاء .

وادرك صن داونز هدف التعادل فى الدقيقة "26" عن طريق جاستون سيرينو من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .

واهدر أليو بادجي فرصة هدف فى الدقيقة "44" والمرمي فارغ تماما من تمريرة ولا اروع من عمرو السولية .

الشوط الثاني :

وبدأ الأهلي متحفظًا دفاعيًا من بداية الشوط الثاني لغلق كافة المساحات التي يمتاز بها فريق صن داونز.

وجاءت فرصة لـ صن داونز بعد كرة طويلة خلف دفاعات الأهلي تصل عند مبواي يسددها قوية تخرج أعلى مرمى الشناوي إلى خارج الملعب فى الدقيقة "51".

ودخل جهاز الطبي لنادي الأهلي أرض الملعب لمعالجة جيرالدو فى الدقيقة "52".

وأجري فايلر أولى تغييراته بدخول حسين الشحات بدلا من جيرالدو فى الدقيقة "55".

وكاد محمد الشناوي يكلف الأهلي هدف لصالح صن داونز بعد تنفيذ ركنية تصل داخل منطقة الجزاء وخروج خاطئ من الشناوي ثم تسديدة من كيكانا يتصدى لها الشناوي "62".

ورد محمود متولي علي تسديدة كيكان بكرة قوية ليتصدى لها حارس صن داونز فى الدقيقة "63".

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة ، عن طريق علي معلول "هدفين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام عاشور يساند الأهلي من المدرجات خلال مواجهة صن داونز.. فيديو

الأهلي وصن داونز.. محمد الشناوي رجل أول 15 دقيقة وينقذ انفرادا

الأهلي يضرب صن داونز بالهدف الأول..فيديو

صن داونز يرد بهدف التعادل في شباك الأهلي..فيديو

الأهلي يسجل وصن داونز يتعادل فى أول 30 دقيقة.. فيديو

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتعادل مع صن داونز 1 - 1 في الشوط الأول.. وبطاقة صفراء وبادجي يهدر ..فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي ضد صن داونز.. الشحات بديلا لـ جيرالدو

قرار عاجل حول إلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا.. تفاصيل

وفاة عضوة بالبرلمان الإيراني بسبب فيروس كورونا

أفصحوا عن وجودهم بإيران.. كيف تعاملت السعودية مع المفصحين؟

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

رغم الهزيمة من مازيمبي | الرجاء المغربي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد ثأر الأهلي من صن داونز

موقف غريب من مازيمبي.. منع لاعبي الرجاء المغربي من دخول غرفة الملابس.. صورة

تألق محمد صلاح.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبورنموث بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

اخبار الرياضة.. أول تعليق من الكاف على تأهل الزمالك.. أسرار جديدة في صفقة ابو جبل.. مجدي عبدالغني يهاجم بكاري جاساما

خطأ فادح من الشناوي | صن داونز يلعب بعشوائية أمام دفاعات الاهلي

الاهلي يتأهل رسميا الى نصف نهائي أفريقيا بعد التعادل 1-1 أمام صن داونز

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. وبادجى يقود الهجوم

فرصة لا تضيع.. بادجي يرفض التسجيل وملخص أحداث الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز

مش لاعيبة كورة.. السولية يتصدر تويتر بعد إهداره هدف الأهلي

شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص

ليفربول ينجو من فخ بورنموث ويقترب من معانقة البريميرليج بعد حرمان 30 عاما.. فيديو

صن داونز يرد بهدف التعادل في شباك الأهلي..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بـ الشابوه.. كارول سماحة تتألق مع صديقتها في مصر