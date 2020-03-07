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اقتصاد

2 جنيه زيادة بأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

السبت 07/مارس/2020 - 05:40 م
ذهب
ذهب
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محمد يحيى

ارتفعت أسعار الذهب ومنتجاته في نهاية تعاملات اليوم السبت بمعدل جنيهين اثنين مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة، بمحال الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 724 جنيه مقابل جنيها  أمس بفارق 722 جنيها، بزيادة بلغت جنيهين اثنين.

وسجل الجرام الواحد من  عيار 24 الأغلي فئة، نحو 827 جنيه اليوم، بعد أن وصل لـ 825 جنيها أمس بزيادة بلغت جنيهين.

ووصل الجرام الواحد من عيار 18 سجل 621 جنيه بعد أن كان 619 جنيها  أمس بفارق جنيهين .

بينما بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو  483 جنيه مقابل 481 جنيها  أمس.

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5792 جنيه و أوقية الذهب بـ 25.733 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 827.43 ألف جنيه.

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