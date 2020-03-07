جامعة حلوان تتابع حملات التوعية بخطر وباء الكورونا لطلاب المدن الجامعية.. صور

فى إطار خطة جامعة حلوان لتعريف الطلاب بطرق الوقاية من فيروس كورونا نظمت كلية التمريض بالجامعة بالتعاون مع مركز رصد بالجامعة ندوة توعوية لطلاب وطالبات المدن الجامعية بالجامعة بعنوان كيف تحمى نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.

تضمنت الندوة التعريف عن ماهية فيروس كورونا وطرق انتشاره والمخاطر الصحية من الإصابة بهذا الفيروس والإرشادات الصحية السليمة عن كيفية الحماية الذاتية من الإصابة وطرق الوقاية من خلال استخدام العادات الصحية السليمة من غسل لليدين باستمرار، ولتحقيق أقصى استفادة للطلاب والطالبات تم توزيع مطبوعات إرشادية بطرق الوقاية لتوعية الطلاب.





وحاضر بالندوة الدكتور أنس الزيات، والدكتور علاء الدوينى



