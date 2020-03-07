جامعة حلوان تتابع حملات التوعية بخطر وباء الكورونا لطلاب المدن الجامعية.. صور

فى إطار خطة جامعة حلوان لتعريف الطلاب بطرق الوقاية من فيروس كورونا نظمت كلية التمريض بالجامعة بالتعاون مع مركز رصد بالجامعة ندوة توعوية لطلاب وطالبات المدن الجامعية بالجامعة بعنوان كيف تحمى نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.
طلاب إعلام الأزهر يطلقون مبادرة لمكافحة الاكتئاب بمشروع تخرجهم
افتتاح معرض سوق الخير بـ تجارة عين شمس
تضمنت الندوة التعريف عن ماهية فيروس كورونا وطرق انتشاره والمخاطر الصحية من الإصابة بهذا الفيروس والإرشادات الصحية السليمة عن كيفية الحماية الذاتية من الإصابة وطرق الوقاية من خلال استخدام العادات الصحية السليمة من غسل لليدين باستمرار، ولتحقيق أقصى استفادة للطلاب والطالبات تم توزيع مطبوعات إرشادية بطرق الوقاية لتوعية الطلاب.
وحاضر بالندوة الدكتور أنس الزيات، والدكتور علاء الدوينى
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، والدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد، وٱشراف الدكتورة سحر شفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.