وزيرة الصحة تكشف تفاصيل 34 حالة مصابة بـ فيروس كورونا في مصر.. تفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مُؤتمرًا صحفيًا مُوسعًا بمقر مجلس الوزراء، ضم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وذلك للحديث أمام وسائل الإعلام المختلفة، عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن موقف الحالات المُشتبه بها، أو التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.







وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي، أنه حتى هذه اللحظة لدينا 3 حالات تم تشخيص أول حالة وتعافت بعد 48 ساعة ولكن ظلت 14 يوما فى العزل ثم خرجت، وكذلك حالتين لمصرى وأجنبي وهما يخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة، فالأجنبى قارب على التعافى والمصرى حالتة مستقرة جدا وفى تحسن زائد.





وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه وردت تقارير من أكثر من دولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات من خلال اللوائح الصحية الدولية، أن هناك إصابات فى بعض الدول الأجنبية مصدرها حالة داخل مركب نيلية، وعلى الفور تم عمل تقصى وأخذنا كل الإجراءات ولم تظهر أية إصابات أو أعراض فى حينها، ولكن فى اليوم الـ14 أي منذ مغادرة آخر شخص للمركب، تم عمل تقصي وأخذ عينات، وتم الاعلان عن 12 حالة ايجابية أمس، لافتة إلى أنه تم تلقي ابلاغ أن كل الحالات التي تم تسجيلها ومصدرها المركب، كان سببها مواطنة أمريكية من أصل تايوانى هى سبب إصابة كل الموجودين فى المركب.





ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت الاجراءات، واجرت التحاليل، وتم اجراء التحاليل لـ 171 من العاملين والأجانب على المركب، وكشفت عن أن الأرقام النهائية والتي تشير إلى أن الـ 12 حالة التي تم الاعلان عنها امس أصبحت 11 حالة منهم سلبية، وظهرت 33 حالة ايجابية جميعها حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أية أعراض وذلك من اجمالي 45 حالة اشتباه كان لها علاقة بالمركب، ونوهت إلى أن الـ 11 حالة سلبية من المركب سيتم عزلهم لمتابعتهم لمدة 14 يومًا والبقية وعددهم 34 حالة سيتوجهون لمستشفى العزل لمتابعتهم حتى تثبت سلبيتهم.









وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الهامة مؤخرًا، أهمها زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة حيث تم شراء 250 ألف كاشف، بدأ بالفعل توريدهم وتوزيعهم، وتم زيادة عدد المعامل المرجعية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية، وأضافت أنه ابتداء من يوم الثلاثاء القادم سيبدأ شحن وتوريد كواشف سريعة لوضعها بالمطارات وكل الطائرات القادمة من الدول التى بها إصابات، سيتم فحصها، حيث تظهر النتيجة فى المطار خلال 30 دقيقة، والحالة التى سيثبت إيجابيتها من الخارج ستحال إلى معامل لسحب عينة ويحال للعزل، مؤكدة أن مصر من أسرع الدول التى حرصت على استخدام تلك التكنولوجيا فى مطاراتها على مستوى العالم.