أخبار الزمالك.. وصول بعثة الفريق من تونس عقب التأهل.. وقرار جديد بشأن كارتيرون





أكد الإعلامي يحيى حمزة أن مسئولي نادي الزمالك ، يبحث مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تجديد عقده عقب تحقيق نتائج إيجابية جيدة على المستويين المحلي والإفريقي.













تحددت أول مباراة في دور نصف النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث من المنتظر أن يلاقي الزمالك ، نظيره نادي الرجاء المغربي.













تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلي دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف والخسارة أمس في رادس بهدف دون رد.













أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، أنه تمنى فوز الرجاء المغربي ، على مازيمبي والتأهل لمواجهة الفريق الأبيض ، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



