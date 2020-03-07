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أخبار العالم

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يغرد عن بنت الجيران

السبت 07/مارس/2020 - 11:52 م
أفيخاي ادرعي المتحدث
أفيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
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قسم الخارجي
أثار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جدلا بعد تغريده عن أغنية "بنت الجيران" عقب اكتسابها شعبية واسعة في مصر.

ونشر أفيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة على تويتر الأغنية مصحوبة بتعليقا "بنت الجيران.. الأغنية المصرية الّتي اجتاحت المنطقة.. إبداع حسن شاكوش وعمر كمال.. إيه رأيكم بيها؟ وسمعتوها بحفل استاد القاهرة؟".

وأثارت الأغنية ضجة بعد تحقيق نجاحا واسعا في مصر، وتسببت في أزمة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية.

وقررت النقابة مؤخرا باستكمال ما بدأته في إنشاء شعبة للأداء الفني وليس ما يسمى بالمهرجانات، يحصل أعضائها على ترخيص سنوي بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية.
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