متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يغرد عن بنت الجيران

أثار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جدلا بعد تغريده عن أغنية "بنت الجيران" عقب اكتسابها شعبية واسعة في مصر.





ونشر أفيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة على تويتر الأغنية مصحوبة بتعليقا "بنت الجيران.. الأغنية المصرية الّتي اجتاحت المنطقة.. إبداع حسن شاكوش وعمر كمال.. إيه رأيكم بيها؟ وسمعتوها بحفل استاد القاهرة؟".





وأثارت الأغنية ضجة بعد تحقيق نجاحا واسعا في مصر، وتسببت في أزمة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية.



