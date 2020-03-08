حتحوت يرد على وعد المغرب بالفوز بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إنه لم يظهر دليل واحد يؤكد صدق الشائعات التى تتردد بشأن وعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لدولة المغرب، بالحصول على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام.









وأضاف حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، أن البعض يردد أن الكاف سيمنح الوداد لقب دورى أبطال أفريقيا، تعويضا عن هزيمتهم فى العام الماضى، ولكن لا يوجد دليل على ذلك.









وأوضح حتحوت، إن فريقي الأهلى والزمالك، مطالبين بالتركيز على مواجهة الوداد والرجاء، دون التفكير فى هذه الأقاويل التي تتردد.









وتأهل الأهلي لنصف نهائي النسخة رقم 56 بدوري أبطال أفريقيا عقب تعادله مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (1 – 1) في اللقاء الذي شهده ملعب لوكاس موريبي عصر اليوم (السبت) وإدارة الدولي الجامبي بكاري جاساما.









الأهلي تفوق في لقاء الذهاب بالقاهرة أمام صن داونز (2 – 0) في التاسع والعشرين من فبراير الماضي لينجح في رد الدين للفريق المدرب بيتسو موسيماني الذي تسبب في إبعاده من نفس الدور في النسخة الماضية.



