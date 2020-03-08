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رياضة

مشير حنفي: شادي محمد سبب إنهاء مشواري مع الأهلي.. ورفضت الزمالك

الأحد 08/مارس/2020 - 01:56 ص
شادى محمد
شادى محمد
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عبدالله هشام
أكد مشير حنفي، لاعب الأهلي السابق، أنه شعر بعدم رغبة إدارة الأهلي في تجديد عقده أثناء فترة لعبه بالفريق الأول لذلك قرر الاعتزال بعمر 29 عاما.


وقال مشير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي تعاقد مع شادي محمد للعب في قلب الدفاع ووقتها قررت إنهاء مشواري، كما رفضت بالانتقال لأي ناد آخر بعد عدم التجديد".  


وأضاف: "حسام وإبراهيم عرضا علي الانضمام للزمالك معهما إلا أنني رفضت".


واختتم مشير حنفي، نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلا : انهيت مشواري مع الأهلي لرغبتي أن يكون المارد الأحمر هو آخر ناد لي مع كرة القدم.
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