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رياضة

شوبير: عماد متعب يغادر المستشفى خلال ساعات

الأحد 08/مارس/2020 - 02:36 ص
عماد متعب
عماد متعب
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محمد بدران
طمأن الإعلامي أحمد شوبير متابعيه على صحة نجم الكرة المصرية عماد متعب بعد الوعكة الصحية، التى تعرض لها أمس.


قال "شوبير" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":  "‏‏الأشعات التي خضع لها عماد متعب تؤكد أنه بخير ويغادر المستشفى خلال ساعات بعد استقرار حالته".


وصرح الإعلامي عمر ربيع ياسين، مؤخرًا بأن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تعرّض لهبوط خلال لعب كرة القدم، وتوجّه بعدها للمستشفى من أجل الاطمئنان على سلامته وهو الآن بحالة صحية جيدة".


جدير بالذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين". 

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