AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مروة طلعت عروس عرض أزياء محمود غالي في انترناشونال فاشون اورد.. صور

الأحد 08/مارس/2020 - 04:06 ص
انترناشونال فاشون
انترناشونال فاشون اورد ٢٠٢٠
Advertisements
آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
شارك مصمم الأزياء محمود غالي في عروض ازياء انترناشونال فاشون اورد 2020، ليكون المصري الوحيد الذي شارك في فعاليات عروض الأزياء، التي أقيمت ضمن الفعاليات.


وقدم مصمم الأزياء المصري محمود غالي، مجموعة من الفساتين والجمب سيوت السواريه، حيث استخدم اللون الأسود والسيلفر، والاصفر والموف والفوشيا والازرق.


ومن أبرز الاقمشة التي استخدمها محمود غالي الشيفون والدانتيل والستان والحرير والجلد والداننتيل وقشر السمكة.


وقدم مصمم الأزياء محمود غالي فستان سواريه باللون والمطعم باللون السيلفر وبأكمام اوف شولدرز مزودة بشراشيب باللون الفضي، حيث قامت بارتدائه الفنانة مروة طلعت.
مروة طلعت عروس عرض أزياء محمود غالي في انترناشونال فاشون اورد.. صور
مروة طلعت عروس عرض أزياء محمود غالي في انترناشونال فاشون اورد.. صور
مروة طلعت عروس عرض أزياء محمود غالي في انترناشونال فاشون اورد.. صور
مروة طلعت عروس عرض أزياء محمود غالي في انترناشونال فاشون اورد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس للبحث عن الشهرة.. مصمم أزياء تونسي يكشف عن معاييره في اختيار متسابقين The big 5.. فيديو

الأبيض والبنفسجي الأسود موضة صيف 2020 في عرض أزياء جيفنشي..فيديو

انطلاق المؤتمر الصحفي لـ انترناشونال فاشون أورد 2020.. صور

للمرأة الجريئة.. إلهام خرباش تكشف عن تفاصيل تصميماتها في إنترناشونال فاشون أورد 2020.. فيديو

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ عن باكاري جاساما: أريد أن أرى جواز سفره ..فيديو

توقف المباراة واعتداء على الحكم.. ملخص وأحداث لقاء النجم الساحلي والوداد المغربي

مجدي يعقوب يكشف كيفية التعامل مع ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

بعد تأهل الأهلي | المنسق الاعلامي لـ صن داونز: الآن عرفتم سر الضحكة بعد قرعة دور الـ٨

تاريخ مواجهات الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة مبهرة.. جوجل يحتفل بالمرأة في يومها العالمي.. فيديو

أول صور لـ8 أطفال ضحايا حريق الكويت .. الخادمة أحرقت بهم الكنبة| تفاصيل

مصرية تملأ الحرم بـ «الزغاريد» فرحة بفتح صحن الطواف