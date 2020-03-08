مروة طلعت عروس عرض أزياء محمود غالي في انترناشونال فاشون اورد.. صور





وقدم مصمم الأزياء المصري محمود غالي، مجموعة من الفساتين والجمب سيوت السواريه، حيث استخدم اللون الأسود والسيلفر، وا لاصفر والموف والفوشيا والازرق.



ومن أبرز الاقمشة التي استخدمها محمود غالي الشيفون والدانتيل والستان والحرير والجلد والداننتيل وقشر السمكة.



وقدم مصمم الأزياء محمود غالي فستان سواريه باللون والمطعم باللون السيلفر وبأكمام اوف شولدرز مزودة بشراشيب باللون الفضي، حيث قامت بارتدائه الفنانة مروة طلعت.

شارك مصمم الأزياء محمود غالي في عروض ازياء انترناشونال فاشون اورد 2020، ليكون المصري الوحيد الذي شارك في فعاليات عروض الأزياء، التي أقيمت ضمن الفعاليات.