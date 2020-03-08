AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع الإصابات بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 442 حالة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 442 حالة.
وقالت إدارة المراكز الأمريكية - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد - إن عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم من الخارج بلغ 49 حالة من بينها 3 حالات من مدينة "ووهان" الصينية و46 حالة ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي وضعت السلطات اليابانية كل من كان على متنها في الحجر الصحي بعد ظهور حالات إصابة من بينهم بالفيروس الجديد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. عماد متعب يصاب بوعكة .. وطبيبة بريطانية تجيب عن أخطر 11 سؤالا حول كورونا

ارتباط رسمى .. على غزلان يثير الجدل حول علاقته بـ منة عرفة .. فيديو

حتحوت يرد على وعد المغرب بالفوز بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 8-3-2020

مصرية تصاب بمرض جنسي غريب بعد عودة زوجها من دولة عربية

مصرع شاب ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة

هنفطر إيه النهاردة.. توست بالبيض والمايونيز

اشتري نيسان صني 2020 nissan sunny و احصل علي واحدة مجانا .. صور