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اقتصاد

استكمال إجراءات ترخيص 188 ميكروباص بـ 6 أكتوبر

الأحد 08/مارس/2020 - 10:18 ص
نقل جماعى
نقل جماعى
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال إجراءات ترخيص 188 سيارة "ميكروباص" سعة 14 راكبا، للفائزين بالقرعة العلنية لتشغيل تلك السيارات بالمدينة، والذين اجتازوا الاستعلام الأمنى من قبل إدارة المرور.

وأشار المهندس شريف الشربيني، في بيان اليوم، الأحد، إلى أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سيتم تسليم خطوط السير للفائزين بها بعد استكمال الإجراءات، وكذا التنسيق مع الإدارة لسرعة إيقاف عمل سيارات الكبوت بالمدينة، موضحًا أن  ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعى، والقضاء على المركبات غير الآمنة وغير اللائقة بوسائل النقل الداخلية.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم اختيار 188 متقدمًا ممن انطبقت عليهم الشروط من بين 400 متقدم، حيث سبق إجراء قرعة علنية لتشغيل تلك السيارات، للعمل بنظام "السرفيس" لخدمة سكان مدينة 6 أكتوبر والمترددين عليها، ضمن قرار محافظ الجيزة بالموافقة على تشغيل عددٍ من السيارات بنظام الأجرة بالمدينة، لافتًا إلى أنه سيجري تدعيم السيارات بجهاز GPS لضمان نجاح المنظومة، وعدم العدول عن مسارات السير المتفق عليها، وقياس مستوى الأداء.
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