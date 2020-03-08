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أخبار البلد

خلال تفقدها معبد الكرنك.. وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولا داعي للخوف

الأحد 08/مارس/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن قطاع السياحة في مصر آمن، موجهةً رسالة للعاملين بالقطاع السياحي بضرورة اتباع الأساليب الصحية السليمة للوقاية من كافة الأمراض المعدية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، معبد الكرنك، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان، والوزراء قاموا بجولة تفقدية لمعبد الأقصر باعثين رسالة طمأنينة لجميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالإقبال الكبير من السائحين من كافة دول العالم لمشاهدة المعالم الأثرية بمعبد الكرنك.

أشارت وزيرة الصحة إلى أنه لا داعي للمبالغة في ردود الأفعال حيال ما تم رصده من حالات حاملة لفيروس كورونا المستجد بالأقصر حيث أكدت أن المركب النيلي الذي تم اكتشاف حالات به هو بؤرة المرض، موضحة أن كافة الحالات التي تم اكتشافها الحاملة للفيروس كانت دون أعراض للمرض، وذلك بفضل نظام الترصد الوقائي القوي الذي تمتلكه مصر والذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن جميعها حالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بمستشفي العزل، كما تم تعقيم وتطهير المركب.

كما حرص الوزراء على تبادل الحديث مع السائحين لمعرفة ردود أفعالهم، الذين أكدوا أن مصر من أهم المزارات السياحية لديهم، وأنهم مستمتعون تمامًا بالمزارات السياحية والطقس الرائع، إضافةً إلى كرم الضيافة والأمان الذي يشعرون به على أرضها، مشيرين إلى تكرار زيارتهم لمصر.
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