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رياضة

رسمياً.. البدري يعلن ضم 4 محترفين لمواجهة توجو

الأحد 08/مارس/2020 - 12:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو الحلوانى - نور عادل
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشملت القائمة ٤ لاعبين وهم : 
أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )
أحمد حسن كوكا( أوليمبياكوس اليوناني )
محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل ٣ أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

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