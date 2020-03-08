"العربية للتصنيع" تدعم جهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمي وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والتداول الآمن للمعلومات

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي والتداول الآمن للمعلومات وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية وفقا لمعايير الجودة العالمية.





جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ايقن (IKEN) للتكنولوجيا الرقمية، والتي تعد إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجالات معايير الأمن الرقمي والأنظمة المدمجة واستخدام الحساسات وأنظمة التشغيل والتحكم والبنية الحرجة.





و يأتي توقيع البروتوكول، في إطار حرص العربية للتصنيع على دعم تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة.





في هذا الصدد، نوه "التراس" إلى أنه تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات الفنية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة إلي فرق العمل بالهيئة العربية للتصنيع والمساعدة في بناء الخبرات المطلوبة للتكنولوجيا المتقدمة في مجالات التحول الرقمي والأرشفة والتوثيق الإلكتروني وحلول أمن المعلومات المتكاملة والامن الرقمي وأمن مراكز البيانات وأمن منظومات التشغيل وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي وخدمات قياس وتقييم الأمن المعلوماتي ومعامل الأدلة وتحسين دورة العمل الإداري .





وأضاف أن مجالات التعاون تستهدف رفع كفاءة المشروعات الصناعية وجودة الإنتاج والصيانة التوقعية وتحقيق ادارة وتحكم تكنولوجي متطور وذكي لمشروعات البنية التحتية وخاصة شبكات توزيع الطاقة والمياه وايضا ادارة وتحكم تكنولوجي متطور في مشروعات الزراعة والري والإنتاج الحيواني والسمكي , فضلا عن بحث وتطوير منتجات جديدة تحتوي على تكنولوجيا متقدمة بالتعاون مع الجهات والكفاءات البحثية لخدمة احتياجات القطاعات المصرية المختلفة وكافة الوزارات والهيئات والمنشآت التعليمية والجامعات.





وأشار "التراس" إلى جانب آخر للبروتوكول يتضمن التعاون في مشروعات تحديث الصناعة بإستخدام الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية.





وأضاف أنه تم تفعيل ثلاث لجان مشتركة الأولي لتقييم جاهزية شركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع للتطوير باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ووضع خطط التطوير والثانية لوضع تصور لمشاريع قومية تعتمد هذه التقنيات وآليات التنفيذ والثالثة لتحديد وتصميم منتجات ذات قيمة تكنولوجية مرتفعة يتم إنتاجها بالعربية للتصنيع لخدمة احتياجات الدولة من صناعات رقمية وفقا لمعايير الأمن القومي, لافتا إلي تعزيز الجهود التسويقية للمشروعات المشتركة محليا وإقليميا.





من جانبه, أشاد "حسام رضا حامد الجمل " العضو المنتدب لشركة "ايقن " للتكنولوجيا الرقمية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية,مشيرا لأهمية تعزيز التعاون والشراكة مع هذه القلعة الصناعية لتوفير أفضل الحلول التكنولوجية الذكية للمشروعات القومية التنموية وتعزيز كافة الجهود للرقمنة الذكية والأمن الرقمي والأنظمة المدمجة وتقديم مشاريع مشتركة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي وخاصة في تطبيقات التشغيل وإنترنت الأشياء والتحكم في البنية التحتية الحرجة وتطوير منتجات ذات قيمة تكنولوجية مرتفعة وتنافسية لخدمة احتياجات الدولة والسوق المحلي والأسواق الإقليمية وتحقيق كفاءة إنتاج أعلى وتوفير في الهادر من الطاقة والمياه و تحقيق عائد مرتفع للاستثمار في التكنولوجيا بالسوق المصري والإفريقي.





وأضاف أنه اتفق على تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية في مشروعات تحديث الصناعة وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ,نظرا لما تمتلكه العربية للتصنيع من قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع المحلي بإستخدام أحدث التطبيقات الحديثة.