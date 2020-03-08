عازفة أورج فى الأفراح الشعبية: أول فرح أحييته لوحدى كان مهزلة.. فيديو

قالت أول عازفة أورج فى الأفراح الشعبية، مها عبد المؤمن، إن عائلتها كلها عازفة للأورج، كما أن جدها لوالدها كان يعزف كمان، لافتة إلى أنها تنتمى لعائلة موسيقية، موضحة أنها كانت خجولة جدًا وهى صغيرة ولكنها بدأت مشوارها الفنى منذ الصغر.









وأضافت أول عازفة أورج فى الأفراح الشعبية، فى لقاء خاص ببرنامج "انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد"، بعزف من وانا عندى 13 سنة، وبتعامل فى الفرح زى بيتى، وبطلع على المسرح من وأنا صغيرة.





وتابعت تعلمت العزف من السمع ولم أتعلم فى الكونسرفتوار، مؤكدة أنها كانت تحضر الأفراح الشعبية منذ الصغر قبل أن تتعلم العزف.





وأشارت إلى أن شباب الفرقة يتعاملون معها كرجل صديقهم، ولم تتعرض لمضايقات فى مشوارها الفنى أبدًا، مؤكدة أن أول حفلة حضرتها وهى صغيرة كانت مع والدها وكان الأورج مغلقًا.



