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أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الإيطالي يعلن إصابته بكورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس أركان الجيش الإيطالي، سالفاتوري فارينا، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك ثالث مسئول إيطالي يعلن إصابته بالوباء. 

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن فارينا خضع لاختبارات الفيروس وجاءت إيجابية، مؤكدًا أنه سيضع نفسه قيد الحجر الصحي.

وباتت إيطاليا إحدى البؤر الرئيسية لفيروس"كورونا في العالم خارج الصين، مع تسجيل 233 وفاة و5823 إصابة، حتى السبت.

ووقع رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، وقع مرسوما رئاسيا يدخل بموجبه جزء من شمالي البلاد في الحجر الصحي.

وأعلن كونتي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا.

والمناطق المشمولة بالحجر، هي كامل منطقة لومبارديا التي تضم مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومنطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي.

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