تعليق الدراسة في القدس المحتلة بسبب كورونا





أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في جميع أرجاء مدينة القدس المحتلة، وذلك كإجراء احترازي في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس المحتلة في بيان له: "التعليق يبدأ من صباح يوم غد الاثنين ولغاية نهاية يوم الخميس المقبل".





وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت منذ قليل، تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر وذلك لمكافحة تفشي كورونا.





من جانب آخر، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن جميع الفحوصات التي أجريت اليوم لمن خالطوا مصابين بفيروس كورونا جاءت جميعها سلبية، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابة جديد.



